составьте предложение Племени семян пламени людей запасы у сгорели все несчастного в
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составьте предложение Племени семян пламени людей запасы у сгорели все несчастного в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У несчастного племени людей в пламени сгорели все запасы семян.
Гость:
все запасы семян сгорели в пламени у несчастного племени людей.
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