В кинотеатре на дневной сеанс было продано 76билетов. После того как зрители заполнили 4 ряда осталось еще 8 пустых мест. По сколько зрителей сидело в каждом ряду

Математика

В кинотеатре на дневной сеанс было продано 76билетов. После того как зрители заполнили 4 ряда осталось еще 8 пустых мест. По сколько зрителей сидело в каждом ряду

Автор: Гость