В кинотеатре на дневной сеанс было продано 76билетов. После того как зрители заполнили 4 ряда осталось еще 8 пустых мест. По сколько зрителей сидело в каждом ряду
Математика
В кинотеатре на дневной сеанс было продано 76билетов. После того как зрители заполнили 4 ряда осталось еще 8 пустых мест. По сколько зрителей сидело в каждом ряду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- количество мест в ряду 4х+8=76 4х=76-8 4х=68 х=17- зрителей в каждом ряду
Гость:
я конечно могу ошибатся но я решила так: 1) 76+8=84 (м.) - всего мест в зале 2) 84/4= 21 (з.) Ответ: в каждом ряду сидело по 21 зрителю
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