На 2 полки в шкафу дети поставили по N игрушек, а на R полок - по 2 игрушки. Сколько всего игрушек дети поставили в шкаф?

Математика

На 2 полки в шкафу дети поставили по N игрушек, а на R полок - по 2 игрушки. Сколько всего игрушек дети поставили в шкаф?

Автор: Гость