На 2 полки в шкафу дети поставили по N игрушек, а на R полок - по 2 игрушки. Сколько всего игрушек дети поставили в шкаф?
Математика
На 2 полки в шкафу дети поставили по N игрушек, а на R полок - по 2 игрушки. Сколько всего игрушек дети поставили в шкаф?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2R + 2N игрушек всего) т.к на R поставлено по 2 и по N на 2 полки.
Гость:
На 2 полки в шкафу дети поставили по N игрушек это получается всего 2N игрушек. На R полок - по 2 игрушки это получается 2R игрушек. Всего игрушек получается 2N+2R))
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