ПОДГОТОВИТЬ РАССКАЗ О ПРИСПОСОБЛЕНИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ

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ПОДГОТОВИТЬ РАССКАЗ О ПРИСПОСОБЛЕНИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕ рассказ, но мини-информация: У древесных птиц острые когти, помогающие лазить им по деревьям. У наземных - длинные пальцы. У многих водных - пальцы с перепонками, короткие ноги, приспособленные для плавания. У хищных - острый загнуый клюв и когти. 
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