ПОДГОТОВИТЬ РАССКАЗ О ПРИСПОСОБЛЕНИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ
История
ПОДГОТОВИТЬ РАССКАЗ О ПРИСПОСОБЛЕНИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕ рассказ, но мини-информация: У древесных птиц острые когти, помогающие лазить им по деревьям. У наземных - длинные пальцы. У многих водных - пальцы с перепонками, короткие ноги, приспособленные для плавания. У хищных - острый загнуый клюв и когти.
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