ПОДГОТОВИТЬ РАССКАЗ О ПРИСПОСОБЛЕНИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ

Гость: Гость:

НЕ рассказ, но мини-информация: У древесных птиц острые когти, помогающие лазить им по деревьям. У наземных - длинные пальцы. У многих водных - пальцы с перепонками, короткие ноги, приспособленные для плавания. У хищных - острый загнуый клюв и когти.