Каким из них оксид кальция взаймодействует? a)SiO2, b) Cu, C)HNO3, d)MgO
Химия
Каким из них оксид кальция взаймодействует? a)SiO2, b) Cu, C)HNO3, d)MgO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот такой ответ С)HNO3 правильный.
Гость:
вариант С)HNO3 Cao + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O
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