Разность двух натуральных чисел равна 3, а их произведение на 87 больше их суммы. Найдите эти числа.

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примим эти числа за Х и У. Х-У=3, ХУ-(Х+У)=87, у нас получается система. Если из первого выразить Х то получиться Х=У+3, и подставляем во второе, вместо Х ставим У+3. Получается 3У + У^2-3-2У-87=0, приведем подобные: у^2+у-90=0, а дальше решаем через дискриминант: D=1^2 - 4*1*(-90)=1+360=361=19^2 y1=-1-19/2*1=-20/2=-10 натуральное число не может быть отрицательным, нам этот вариант не подходит. y2=-1+19/2*1=18/2=9 Теперь надо найти Х.Нужно подставить в первое выражение, то что известно: х2=9+3=12 Ответ:х=12, у=9