через 16 лет Семен будет втрое старше, чем сейчас. Сколько лет ему сейчас?

Математика
через 16 лет Семен будет втрое старше, чем сейчас. Сколько лет ему сейчас?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что сейчас Семёну х лет, тогда через 16 лет ему будет (х+16) лет, а также втрое старше, что соответствует возрасту 3х лет согласно этим данным составим и решим уравнение: 3х=х+16 3х-х=16 2х=16 х=16:2 х=8 (лет) - Семёну в настоящее время. Ответ: сейчас Семёну 8 лет. Проверка: 8+16=24 (года) 3·8=24 (года)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Подумайте, как наиболее простым способом устроить фонтан во дворе или в парке
Ответить
История
сочинение "Кошлар-безнең дусларыбыз!"
Ответить
Физика
Жители, какого района Оренбургской области раньше встречают рассвет? А. Новоорского Б. Тюльганского В. Первомайского
Ответить
Українська література
Населения страны Эфиопии и чем они занимаются?
Ответить
Биология
Напишите особенности и функции гипофиза. Выписать условный рефлекс.
Ответить