Населения страны Эфиопии и чем они занимаются?
Українська література
Населения страны Эфиопии и чем они занимаются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сельском хозяйстве они занимаются разведением овец, коз, крупно-рогатого скота. Выращиванием зерновых культур: сахарный тросник. Выращивают картофель, злаковые. Хлопок. Обработкой текстильных изделий из кжи
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