часть схемы пере дающей информацию 5 букв
Экономика
часть схемы пере дающей информацию 5 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:часть схемы пере дающей информацию-плата.
Гость:
плата вроде как, если не ошибаюсь
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