площадь тихого океана на 4 миллиона кв км меньше площади всех океанов земли.какова площадь тихого океана. воспользуйтесь ответом предыдущих задач: площадь все океанов равна 361 400 000 кв. км. .

Математика

площадь тихого океана на 4 миллиона кв км меньше площади всех океанов земли.какова площадь тихого океана. воспользуйтесь ответом предыдущих задач: площадь все океанов равна 361 400 000 кв. км. .

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