площадь тихого океана на 4 миллиона кв км меньше площади всех океанов земли.какова площадь тихого океана. воспользуйтесь ответом предыдущих задач: площадь все океанов равна 361 400 000 кв. км. .
Математика
площадь тихого океана на 4 миллиона кв км меньше площади всех океанов земли.какова площадь тихого океана. воспользуйтесь ответом предыдущих задач: площадь все океанов равна 361 400 000 кв. км. .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
361 400 000 км2-4 000 000 км2=357 400 000 км2- площадь Тихого океана
Гость:
361 400 000 кв. км.2 - 4 000 000 км2=357 400 000 км2
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