расчитать относительную молекулярную массу:NaOH,Ca(NO3)2
Химия
расчитать относительную молекулярную массу:NaOH,Ca(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М (NaOH)=23+16+1=40 M (Ca(NO3)2)=40+(14+16х3)х2=40+62х2=164
Гость:
относительная молекулярная масса равна сумме атомных масс М(NaOH)=23+16+1=40 г/моль М(Ca(NO3)2)=40+2*14+6*16=40+28+96=164 г/моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
фторид серебра хорошо растворим в воде напишите уравнения реакций с а)хлоридом магния б)бромидом алюминия)
Геометрия
из точки М проведён перпендик.MD=4см.к плоскости прямоуг. ABCD наклонные МА и МС образуют плоскости треуг. угол45и 30 соответст. Найти стороны прям...
Литература
Сочинение-миниатюра на тему: Кто убил Муму? (из Муму Тургенева) 1. Герасим 2. Барыня 3. Карл по приказу барыни 4. Политическое состояние 5. Тургене...
Химия
Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, кислот, оснований и солей и дайте их названия. Fe(NO3)3, CuOH, SO2, P2O5, Fe(OH)2, CuCl2, H2SO...