фторид серебра хорошо растворим в воде напишите уравнения реакций с а)хлоридом магния б)бромидом алюминия)
Химия
фторид серебра хорошо растворим в воде напишите уравнения реакций с а)хлоридом магния б)бромидом алюминия)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCl2+2AgF = 2AgCl(осадок белый)+MgF2 AlBr3+ 3AgF = 3AgBr(осадок )+AlF3
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