фторид серебра хорошо растворим в воде напишите уравнения реакций с а)хлоридом магния б)бромидом алюминия)

Химия
фторид серебра хорошо растворим в воде напишите уравнения реакций с а)хлоридом магния б)бромидом алюминия)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCl2+2AgF = 2AgCl(осадок белый)+MgF2 AlBr3+ 3AgF =  3AgBr(осадок )+AlF3  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
из точки М проведён перпендик.MD=4см.к плоскости прямоуг. ABCD наклонные МА и МС образуют плоскости треуг. угол45и 30 соответст. Найти стороны прям...
Ответить
Литература
Сочинение-миниатюра на тему: Кто убил Муму? (из Муму Тургенева) 1. Герасим 2. Барыня 3. Карл по приказу барыни 4. Политическое состояние 5. Тургене...
Ответить
Химия
Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, кислот, оснований и солей и дайте их названия. Fe(NO3)3, CuOH, SO2, P2O5, Fe(OH)2, CuCl2, H2SO...
Ответить
Математика
На районой алемпеади 3,8 числа учасниковполучили грамоты.Сколько участников было на олимпиаде если грамоты получили 48 человек.
Ответить
Українська література
Почему на полуострове Флорида климат более влажный чем на полуострове Калифорния?
Ответить