Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, кислот, оснований и солей и дайте их названия. Fe(NO3)3, CuOH, SO2, P2O5, Fe(OH)2, CuCl2, H2SO4, H2S, Na2CO3, MgO

Химия

Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, кислот, оснований и солей и дайте их названия. Fe(NO3)3, CuOH, SO2, P2O5, Fe(OH)2, CuCl2, H2SO4, H2S, Na2CO3, MgO

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