Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, кислот, оснований и солей и дайте их названия. Fe(NO3)3, CuOH, SO2, P2O5, Fe(OH)2, CuCl2, H2SO4, H2S, Na2CO3, MgO
Химия
Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, кислот, оснований и солей и дайте их названия. Fe(NO3)3, CuOH, SO2, P2O5, Fe(OH)2, CuCl2, H2SO4, H2S, Na2CO3, MgO
Ответ(ы) на вопрос:
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Оксиды:SO2-оксид серы 4+,Р2О5-оксид фосфора 5+,MgO-оксид магния Кислоты:H2SO4-серная кислота,H2S-сероводород Основания:CuOH-гидроксид меди 1+,Fe(OH)2-гидроксид железа 2+, Соли:Fe(NO3)3-нитрит железа 3+,CuCl2-хлорид меди 2+,Na2CO3-карбонат натрия,
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