при выпаривании раствора соли массой 80 грамм образовался остаток массой 8 грамм определить процентную долю соли в исходном растворе

Химия
при выпаривании раствора соли массой 80 грамм образовался остаток массой 8 грамм определить процентную долю соли в исходном растворе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=mв-ва/mр-ра mв-ва=8грамм mр-ра=80грамм можно найти массовую долю соли: W=8/80=0.1*100=10%-процентная доля соли в исходном растворе
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