Может ли корнем квадратного уравнения  3х2-17х+9=0 быть четное число? Заранее спасибо)

Гость: Гость:

3х2-17х+9=0 решаем через дискриминант: D = (-17)2 - 4*3*9=289-108=181 x1=17-корень из 181/2*3=17-корень из 181/6 х2=17+корень из 181/2*3=17+корень из 181/6 корнем квадратного уравнения чётное число не может быть