Может ли корнем квадратного уравнения 3х2-17х+9=0 быть четное число? Заранее спасибо)
Алгебра
Может ли корнем квадратного уравнения 3х2-17х+9=0 быть четное число? Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х2-17х+9=0 решаем через дискриминант: D = (-17)2 - 4*3*9=289-108=181 x1=17-корень из 181/2*3=17-корень из 181/6 х2=17+корень из 181/2*3=17+корень из 181/6 корнем квадратного уравнения чётное число не может быть
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