пятнадцать одинаковых корзин со сливами весят 69 килограмм. Сколько килограммов слив в каждой корзине, если пустая корзина весит 1 кг 500г? Сколько килограммов слив поместется в 26 таких же корзинах?
Математика
пятнадцать одинаковых корзин со сливами весят 69 килограмм. Сколько килограммов слив в каждой корзине, если пустая корзина весит 1 кг 500г? Сколько килограммов слив поместется в 26 таких же корзинах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)69/15=4.6 - одна корзина со сливами 2)4.6 - 1.5 = 3.1 - кг слив в одной корзине 3)3.1 * 26 = 80.6 - кг слив в 26 корзинах
Гость:
1) 15 х 1,5 = 22,5 кг -- вес 15и корзин 2) 69 - 22,5 = 46,5 кг -- слив в 15и корзинах 3) 46,5 : 15 = 3,1 кг -- слив в одной корзине 4) 26 х 3,1 = 80,6 кг -- слив в 26и корзинах. 2-ой способ: ( 69 - 15 х 1,5 ) : 15 х 26 = 80,6 кг -- слив в 26и корзинах.
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