пятнадцать одинаковых корзин со сливами весят 69 килограмм. Сколько килограммов слив в каждой корзине, если пустая корзина весит 1 кг 500г? Сколько килограммов слив поместется в 26 таких же корзинах?

Математика

пятнадцать одинаковых корзин со сливами весят 69 килограмм. Сколько килограммов слив в каждой корзине, если пустая корзина весит 1 кг 500г? Сколько килограммов слив поместется в 26 таких же корзинах?

Автор: Гость