составьте 5-6 предложений или небольшой текст на одну из тем:"превращение дерева","деревянное золото","костяное кружево","вологодские кружева"
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составьте 5-6 предложений или небольшой текст на одну из тем:"превращение дерева","деревянное золото","костяное кружево","вологодские кружева"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Превращение дерева В умелых руках мастера дерево приобретает новую жизнь. Мастер с помощью своей фантазии придает неживому куску дерева новую форму. И через некоторое время получается красивая, живая фигурка,которая изображает какой-нибудь предмет,животное,растение или человека. Мастер вкладывая свою душу в резьбу фигурки,оживляет её.Уже готовая фигурка несет в себе энергетику мастера и дарит людям позитивное настроение.
Гость:
издавна славились на руси народные мастера.одним из таких искусств -есть вологодское кружево. своими золотыми руками мастерицы из нитки делают чудо. и вот выходит из рук мастера- скатерти,салфетки, накидки... на многих выставках народного творчества можно увидеть эту красоту.
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