составьте 5-6 предложений или небольшой текст на одну из тем:"превращение дерева","деревянное золото","костяное кружево","вологодские кружева"

Русский язык
составьте 5-6 предложений или небольшой текст на одну из тем:"превращение дерева","деревянное золото","костяное кружево","вологодские кружева"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                                 Превращение дерева  В умелых руках мастера дерево приобретает новую жизнь. Мастер с помощью своей фантазии придает неживому куску дерева новую форму. И через некоторое время получается красивая, живая фигурка,которая изображает какой-нибудь предмет,животное,растение или человека. Мастер вкладывая свою душу в резьбу фигурки,оживляет её.Уже готовая фигурка несет в себе энергетику мастера и дарит людям позитивное настроение.
Гость:
издавна  славились  на  руси  народные  мастера.одним   из  таких   искусств -есть   вологодское  кружево. своими  золотыми   руками   мастерицы  из   нитки   делают   чудо. и  вот  выходит  из  рук мастера-  скатерти,салфетки, накидки...  на  многих   выставках   народного    творчества  можно   увидеть   эту  красоту. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А)Из двух городов, удалённых друг от друга на 1680км, вышли одновременно навстречу друг-другу 2 поезда. Первый поезд проходит все это расстояние за...
Ответить
Математика
в первый день повар израсходовал четыре седьмых купленной свеклы а во второй оставшиеся 2,1кг сколько килограммов свеклы было куплено
Ответить
Обществознание
назовите основные события Великой французкой революции. К каким последствиям привёл якобинский террор?
Ответить
Физика
Грузовик и легковой автомобиль движутся со скоростями v1=54км/ч и v2=108км/ч. Каково отношение массы грузовика к массе легкового автомобиля, если о...
Ответить
Математика
равные значению разности девять десятков и три десятка
Ответить