составьте 5-6 предложений или небольшой текст на одну из тем:"превращение дерева","деревянное золото","костяное кружево","вологодские кружева"

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Превращение дерева В умелых руках мастера дерево приобретает новую жизнь. Мастер с помощью своей фантазии придает неживому куску дерева новую форму. И через некоторое время получается красивая, живая фигурка,которая изображает какой-нибудь предмет,животное,растение или человека. Мастер вкладывая свою душу в резьбу фигурки,оживляет её.Уже готовая фигурка несет в себе энергетику мастера и дарит людям позитивное настроение.