назовите основные события Великой французкой революции. К каким последствиям привёл якобинский террор?

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Якобинская диктатура одно из важнейших событий в истории Великой Французской революции. Это один из интереснейших ее фрагментов, занимающий важное место в мировой истории. Революция покончила с феодальным строем, с пережитками средневековья. Якобинское правление беспрецедентное явление в истории Франции.