помогите понять тему солей! например: Na2SO3 степени окисления определила,а вот заряд ионов не могу понять как и почему называется сульфат натрия(II), а точнее почему (II)? а так же Ca(NO3)2 как определить степени окисления?

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Сульфит натрия (||), потому что сульфат-ион имеет заряд 2+, поэтому в формуле присутствует индекс 2 (Na2SO3). Ca(NO3)2- степень окисления(С.О.) Ca=+2, а кислорода всегда -2, а для того чтоб определить степень окисления (С.О.) азота лучше взять кислоту HNO3 и там определить степени окисления (С.О.) азота. Для начала С.О. кислорода равна -2 ( она является посоянной), затем определим С.О. водорода, она равна +1 (она является посоянной), у нас получилось H^+1NO3^-2,для того чтобы определить С.О. азота нужно перемножить индекс 3 и С.О. кислорода (3*-2=-6), затем прибавить С.О.водорода и поменять знаки (-6+1=-5, меняем знаки +5) С.О. азота равна +5. Итог:Ca^+2(N^+5O3^-2)2 И ВСЁ))))