Вычислите объем (н. у.), который займут 66 г оксида серы(IV)

Химия
Вычислите объем (н. у.), который займут 66 г оксида серы(IV)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: m(SO 2)=66г найти : v(SO 2) РЕШЕНИЕ: n(SO 2)=m/M=66 г / 64г/моль=1,03моль v(SO 2)=n*Vм=1,03моль*22,4л/моль=23литра  - примерно ответ: 23л
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