Спорят два друга. Один утверждает: "Конкуренция мешает нормально выпускать и продавать товары. Она отвлекает от работы производителей, создает им дополнительные проблемы". Другой возражает: "Конкуренция-это полезное явление! Он...

География

Спорят два друга. Один утверждает: "Конкуренция мешает нормально выпускать и продавать товары. Она отвлекает от работы производителей, создает им дополнительные проблемы". Другой возражает: "Конкуренция-это полезное явление! Она заставляет тех, кто выпускает и продает товары, делать их качественнее и привлекательнее для покупателей"

Автор: Гость