Спорят два друга. Один утверждает: "Конкуренция мешает нормально выпускать и продавать товары. Она отвлекает от работы производителей, создает им дополнительные проблемы". Другой возражает: "Конкуренция-это полезное явление! Он...
География
Спорят два друга. Один утверждает: "Конкуренция мешает нормально выпускать и продавать товары. Она отвлекает от работы производителей, создает им дополнительные проблемы". Другой возражает: "Конкуренция-это полезное явление! Она заставляет тех, кто выпускает и продает товары, делать их качественнее и привлекательнее для покупателей"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прав Второй, так как покупатель будет покупать товар тот, который лучше по качеству, фасону и т.д.
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