Придумай и напиши рассказ из 5-6 предложений на тему Каникулы так, чтобы в каждом предложении были 3-4 глагола 2-го дица ед.ч. с суффиксом -ся. Запиши к данным глаголам наречия. Говори- Учись- Думай- Сиди- Прыгай- Читай- Слушай...

Гость: Гость:

Не много ли для 5пкт ? Прошли славные добрые выходные. Снова понедельник... И снова пора в школу... С раннего утра тебе уже не спится... ты ворочаешься с боку на бок, прячешься под одеяло от заглядывающих сквозь шторы солнечных лучей , затыкаешь уши, чтобы не слышать разговора на кухне... И вот, не выдержав, лениво потягиваясь, встаешь с постели. Шаркая тапками плетешься в ванную, полощешься холодной водой, обтираешься полотенчишком "с медвежатами Тэди " , потом внимательно изучаешь свое отражение в зеркале. _ Ничего, симпатично! Довольная, начинаешь прчесываться, шелковистые волосы сами рассыпаются по плечам.... Все хорошо, а значит идень обещает быть добрым . С добрым утром ! Говори спокойно, учись старательнее,думай чаще,сиди спокойно,прыгай выше,читай выразительно,слушай внимательно, пиши аккуратнее,Бегай резче,смотри открыто, Да иди - ка.... далеко