Придумай и напиши рассказ из 5-6 предложений на тему Каникулы так, чтобы в каждом предложении были 3-4 глагола 2-го дица ед.ч. с суффиксом -ся. Запиши к данным глаголам наречия. Говори- Учись- Думай- Сиди- Прыгай- Читай- Слушай...
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Придумай и напиши рассказ из 5-6 предложений на тему Каникулы так, чтобы в каждом предложении были 3-4 глагола 2-го дица ед.ч. с суффиксом -ся. Запиши к данным глаголам наречия. Говори- Учись- Думай- Сиди- Прыгай- Читай- Слушай- Пиши- Бегай- Смотри- Нарисуй портрет человека из 5-6 предложений так, чтобы в каждом предложении было 2-3 наречия. Реши кроссворд. Работает честно, на совесть. Приблизительно. Осмотрительно Все как один(О РЕШЕНИИ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не много ли для 5пкт ? Прошли славные добрые выходные. Снова понедельник... И снова пора в школу... С раннего утра тебе уже не спится... ты ворочаешься с боку на бок, прячешься под одеяло от заглядывающих сквозь шторы солнечных лучей , затыкаешь уши, чтобы не слышать разговора на кухне... И вот, не выдержав, лениво потягиваясь, встаешь с постели. Шаркая тапками плетешься в ванную, полощешься холодной водой, обтираешься полотенчишком "с медвежатами Тэди " , потом внимательно изучаешь свое отражение в зеркале. _ Ничего, симпатично! Довольная, начинаешь прчесываться, шелковистые волосы сами рассыпаются по плечам.... Все хорошо, а значит идень обещает быть добрым . С добрым утром ! Говори спокойно, учись старательнее,думай чаще,сиди спокойно,прыгай выше,читай выразительно,слушай внимательно, пиши аккуратнее,Бегай резче,смотри открыто, Да иди - ка.... далеко
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