Придумай и напиши рассказ из 5-6 предложений на тему Каникулы так, чтобы в каждом предложении были 3-4 глагола 2-го дица ед.ч. с суффиксом -ся. Запиши к данным глаголам наречия. Говори- Учись- Думай- Сиди- Прыгай- Читай- Слушай...

Русский язык
Придумай и напиши рассказ из 5-6 предложений на тему Каникулы так, чтобы в каждом предложении были 3-4 глагола 2-го дица ед.ч. с суффиксом -ся. Запиши к данным глаголам наречия. Говори- Учись- Думай- Сиди- Прыгай- Читай- Слушай- Пиши- Бегай- Смотри- Нарисуй портрет человека из 5-6 предложений так, чтобы в каждом предложении было 2-3 наречия. Реши кроссворд. Работает честно, на совесть. Приблизительно. Осмотрительно Все как один(О РЕШЕНИИ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не много ли для  5пкт ?   Прошли славные добрые выходные.  Снова понедельник... И снова пора в школу... С раннего утра тебе уже не спится... ты ворочаешься с боку на бок, прячешься под одеяло от заглядывающих сквозь шторы солнечных лучей , затыкаешь уши, чтобы не слышать разговора  на кухне... И вот, не выдержав, лениво потягиваясь, встаешь с постели. Шаркая тапками плетешься в ванную, полощешься холодной водой,  обтираешься полотенчишком "с медвежатами Тэди " , потом внимательно изучаешь свое отражение в зеркале.  _ Ничего, симпатично! Довольная, начинаешь прчесываться, шелковистые волосы сами рассыпаются по плечам.... Все хорошо, а значит идень обещает быть добрым . С добрым утром !    Говори спокойно, учись старательнее,думай чаще,сиди  спокойно,прыгай выше,читай выразительно,слушай внимательно, пиши аккуратнее,Бегай резче,смотри открыто, Да иди - ка.... далеко     
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