Що буде якщо вси украйинци будуть як одна симья

Қазақ тiлi
Що буде якщо вси украйинци будуть як одна симья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а вони і так живуть, як одна сім'я.Разом мігрують в Росію, разом в той-же Росії висловлюють невдоволення Росією, разом кричать про політику, разом не хочуть працювати, але отримувати гроші, разом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
если ваша местность равнинная ,опишите ее рельыф.По высоте и рельефу определите,к какому виду равнин она относиться
Ответить
Химия
к 200грамм 60 процентного раствора сахара добавили 40 милилитров воды.определитеконцентрацию полученного раствора
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста... [latex]5sin^{2}x+6cosx-6=0[/latex]
Ответить
Химия
к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фенолфталеина, при этом раствор окрасился в малинновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавл...
Ответить
Математика
запасая на зиму грибы ,белка за один день набрала 13 грибов.несколько грибов она отдала бурундуку,и у нее осталось на 3 гриба больше,чем она отдала...
Ответить