Що буде якщо вси украйинци будуть як одна симья
Қазақ тiлi
Що буде якщо вси украйинци будуть як одна симья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а вони і так живуть, як одна сім'я.Разом мігрують в Росію, разом в той-же Росії висловлюють невдоволення Росією, разом кричать про політику, разом не хочуть працювати, але отримувати гроші, разом
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