запасая на зиму грибы ,белка за один день набрала 13 грибов.несколько грибов она отдала бурундуку,и у нее осталось на 3 гриба больше,чем она отдала.сколько грибов осталось у белки?

Математика

запасая на зиму грибы ,белка за один день набрала 13 грибов.несколько грибов она отдала бурундуку,и у нее осталось на 3 гриба больше,чем она отдала.сколько грибов осталось у белки?

Автор: Гость