запасая на зиму грибы ,белка за один день набрала 13 грибов.несколько грибов она отдала бурундуку,и у нее осталось на 3 гриба больше,чем она отдала.сколько грибов осталось у белки?
Математика
запасая на зиму грибы ,белка за один день набрала 13 грибов.несколько грибов она отдала бурундуку,и у нее осталось на 3 гриба больше,чем она отдала.сколько грибов осталось у белки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - количество грибов, оставшееся у белки В - количество грибов, отданное бурундуку А+В=13 В=А-3 А+А-3=13 А+А=13+3 А+А=16 (подбираем 2 одинаковых числа, чтобы в сумме они давали 16) А=8 Проверяем: 8-3=5 (гр.) - отдано бурундуку 8+5=13 (гр.) - набрала белка Ответ: у белки осталось 8 грибов.
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