найдите значение выражения: bc+b^2-3c-3b при b=3,7 при с=-4,7

Гость: Гость:

[latex]bc+b^{2}-3c-3b[/latex] для начала упростим данное выражение [latex]bc+b^{2}-3c-3b=(bc+b^{2})+(-3c-3b)=(bc+b^{2})-(3c+3b)=(bc+b^{2})-(3b+3c)=b(c+b)-3(b+c)=(b+c)(b-3)[/latex] при b=3,7; с=-4,7 [latex](3,7+(-4,7))(3,7-3)=(3,7-4,7)(3,7-3)=-1\cdot0,7=-0,7[/latex]