Помогите перемножить многочлен и упростить: 1.(y-1)(y^2+y+1)(y^6+y^3+1) 2.(4-y+y^2-y^5)(1-y)
Алгебра
Помогите перемножить многочлен и упростить: 1.(y-1)(y^2+y+1)(y^6+y^3+1) 2.(4-y+y^2-y^5)(1-y)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый пример используя формулу разности кубов: (y-1)(y^2+y+1)(y^6+y^3+1)=(y^3-1)(y^6+y^3+1)=y^9-1 второй пример: по правилам умножения многочленов (4-y+y^2-y^5)(1-y)=4-y+y^2-y^5-4y+y^2-y^3+y^6= =y^6-y^5-y^3+2y^2-5y+4
Гость:
1) [latex](y-1)(y^{2}+y+1)(y^{6}+y^{3}+1)=(y^{3}-1)(y^{6}+y^{3}+1)=y^{9}-1[/latex] Постепенно раскрываем скобки при помощи формулы [latex](a-b)(a^{2}+ab+b^{2})=a^{3}-b^{3}[/latex] =================================================================== 2) [latex](4-y+y^{2}-y^{5})(1-y)=4-4y-y+y^{2}+y^{2}-y^{3}-y^{5}+y^{6}=y^{6}-y^{5}-y^{3}+(y^{2}+y^{2})+(-4y-y)+4=y^{6}-y^{5}-y^{3}+2y^{2}-5y+4[/latex]
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