Помогите перемножить многочлен и упростить: 1.(y-1)(y^2+y+1)(y^6+y^3+1) 2.(4-y+y^2-y^5)(1-y)

Гость: Гость:

первый пример используя формулу разности кубов: (y-1)(y^2+y+1)(y^6+y^3+1)=(y^3-1)(y^6+y^3+1)=y^9-1 второй пример: по правилам умножения многочленов (4-y+y^2-y^5)(1-y)=4-y+y^2-y^5-4y+y^2-y^3+y^6= =y^6-y^5-y^3+2y^2-5y+4