Напишите анализ по стиху Блока "Россия"
Литература
Напишите анализ по стиху Блока "Россия"
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Тема родины является одним из ключевых моментов в лирике Блока. Он любит свою страну "сквозь слезы". Автор дивет в переломный момент истории - правление Николая Второго. Блок откликается на все соытия, происходящие на своей родине. Доминирующуее чувство в произведении - грусть. "расхлябанные колеи" - символизирует увязание во тьме, касается происходящей революции. В стихотворении используется огромное число эпитетов. У Блока своеобразное отношение к родине. Она нравится ему именно такой несовершенной, какой он ее описывает. Для него является крестом - быть русским на переломе веков. "Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу!" - говорится про правителей, Блок читал правителей,которых он успел увидеть жестокими людьми. Жизнерадостные мотивы в том, что Россия - сильная страна. Новый чародей - символ новых пришедших революционных сил. Говорится о том, что Россию никто не сможет изменить. При описании родины можно увидеть вырисовывающийся образ некой девушки в расписном платье. К концу стихотворения тоскливая картина меняется на торжественную. Лирический герой любит Россию именно такой, с ее многочисленными недостатками и достоинствами. Написано четырехстопным ямбом с добавочной строкой в 1 и 3 строках. Смешанная мужская и женская рифма. Перекрестный способ рифмовки.
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