Предложение со словом листопад,природа.
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Предложение со словом листопад,природа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О,как красив осенний листопад! Природа России самая красивая!
Гость:
Как хороша природа нашей Родины! Листья,кружащиеся в воздухе образуют свой танец,с прекрасным названием-листопад!
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