На растворение 28 г железа потребовалось 166 мл раствора соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл). Массовая доля (в %) хлороводорода в растворе составляла ?
Химия
На растворение 28 г железа потребовалось 166 мл раствора соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл). Массовая доля (в %) хлороводорода в растворе составляла ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 0,5*2=1моль Fe + 2HCl(разб.) = FeCl2 + H2↑ p(плотность,ро)=m/v m(раствора)HCl= 166*1.1=182.6 г n(HCl)=182.6/36.5(молярная масса HCl)=5 моль - избыток n(Fe)=28/56=0.5 моль m(вещества)HCl=1 моль*36.5=36.5 г w(массовая доля) = m вещества/ m раствора w=36.5/182.6=0.20 0.20*100=20 % Ответ: 20%
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