На растворение 28 г железа потребовалось 166 мл раствора соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл). Массовая доля (в %) хлороводорода в растворе составляла ?

Химия
На растворение 28 г железа потребовалось 166 мл раствора соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл). Массовая доля (в %) хлороводорода в растворе составляла ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 0,5      0,5*2=1моль        Fe + 2HCl(разб.) = FeCl2 + H2↑   p(плотность,ро)=m/v  m(раствора)HCl= 166*1.1=182.6 г n(HCl)=182.6/36.5(молярная масса HCl)=5 моль - избыток n(Fe)=28/56=0.5 моль   m(вещества)HCl=1 моль*36.5=36.5 г   w(массовая доля) = m вещества/ m раствора w=36.5/182.6=0.20 0.20*100=20 % Ответ: 20%   
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