В какой природной зоне рядом с хвойными деревьями растут дуб, бук, липа, осина, береза?

Українська література
В какой природной зоне рядом с хвойными деревьями растут дуб, бук, липа, осина, береза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в зоне смешанных лесов растут дуб, бук, липа, осина, береза
Гость:
Это смешанный лес. Природная зона, характеризующаяся смешением хвойных и лиственных лесов.   
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