В корзине лежат красные и зеленые яблоки.Какое наименьшее количество яблок нужно достать, не заглядывая в корзину,чтобы среди них оказалось хотя бы 2 яблока одного цвета?

В первом случае 3 яблока(если достать 2,они могут быть разного цвета). Во втором 4 яблока (если достать 3,они могут быть разного цвета).

Гость: Гость:

Надо достать как минимум 3 яблока и тогда гарантировано, что хотя бы 2 из них будут одного цвета. Ответ: 3.