В бассейн проведены три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн,а по третьей-вытекает.Первая труба выполняет бассейн водой за 6ч,вторая 8ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4ч полностью.Какая част...

Математика
В бассейн проведены три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн,а по третьей-вытекает.Первая труба выполняет бассейн водой за 6ч,вторая 8ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4ч полностью.Какая часть объема бассейна наполнится водой за час,если вода течет одновременно по трем трубам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х весь объем тогда х/6 за 1 ч первая труба нальет, х/8 -вторая тр. за 1 ч, х/4 - третья выльет за 1 ч х/6+х/8-х/4=1х/24 за 1 ч. ответ: 1/24 бассейна уцелеет   
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