С какими из веществ, формулы которых: KOH, CO2, Zn, CuO, HCl. CaCO3, взаимодействует разбавленная азотная кислота? запишите уравнения возможных реакций в молекулярном виде.

Химия
С какими из веществ, формулы которых: KOH, CO2, Zn, CuO, HCl. CaCO3, взаимодействует разбавленная азотная кислота? запишите уравнения возможных реакций в молекулярном виде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  8HNO3(РАЗБ)+3ZN=3Zn(NO3)2+ 2NO+4H2O HNO3+CaCO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2    
Гость:
HNO3+KOH=KNO3+H2O 2HNO3+CuO=Cu(NO3)2 + H2O  
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