С какими из веществ, формулы которых: KOH, CO2, Zn, CuO, HCl. CaCO3, взаимодействует разбавленная азотная кислота? запишите уравнения возможных реакций в молекулярном виде.

Химия

С какими из веществ, формулы которых: KOH, CO2, Zn, CuO, HCl. CaCO3, взаимодействует разбавленная азотная кислота? запишите уравнения возможных реакций в молекулярном виде.

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