пружинный маятник совершил 20 колебаний за 5 с.Определите период и частоту его колебаний?

Физика
пружинный маятник совершил 20 колебаний за 5 с.Определите период и частоту его колебаний?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)T=t/N, где    Т- период    t- время    N- количество колебаний    Т=5/20=0,25c. 2) ν(это буква "ню")=N/t, где    ν-частота    t-время    N-количество колебаний    ν=20/5=4Гц Ответ: 0,25c; 4Гц
Гость:
Период колебаний: 5/20с, или 1/4 секунды. Частота колебаний: 5 * 1/4сек = 4 Гц
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