пружинный маятник совершил 20 колебаний за 5 с.Определите период и частоту его колебаний?

Гость: Гость:

1)T=t/N, где Т- период t- время N- количество колебаний Т=5/20=0,25c. 2) ν(это буква "ню")=N/t, где ν-частота t-время N-количество колебаний ν=20/5=4Гц Ответ: 0,25c; 4Гц