пружинный маятник совершил 20 колебаний за 5 с.Определите период и частоту его колебаний?
Физика
пружинный маятник совершил 20 колебаний за 5 с.Определите период и частоту его колебаний?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)T=t/N, где Т- период t- время N- количество колебаний Т=5/20=0,25c. 2) ν(это буква "ню")=N/t, где ν-частота t-время N-количество колебаний ν=20/5=4Гц Ответ: 0,25c; 4Гц
Гость:
Период колебаний: 5/20с, или 1/4 секунды. Частота колебаний: 5 * 1/4сек = 4 Гц
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