витя и костя увидели муравья,который полз по былинке высотой 96 мм.Он прополз треть былинки от одного из её концов,задумался и остановился.На каком расстоянии от земли мог остановиться муравей?

Гость: Гость:

нужно высоту былинки разделить на три и получится расстояние которое прополз муравей 96 / 3 = 32мм если бы он полз от земли в верх, но так как нам точно не сказано откуда он полз, то ответа два 96-32 =64мм если бы он полз с верху в низ