1)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:карбид кальция-ацетилен-уксусный альдегид-уксусная кислота-уксусно-этиловый эфир-этиловый спирт. Какие из превращений являются реакциями ги...
Химия
1)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:карбид кальция-ацетилен-уксусный альдегид-уксусная кислота-уксусно-этиловый эфир-этиловый спирт. Какие из превращений являются реакциями гидролиза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + CH≡CH гидролиз CH≡CH + H2O = CH3-C(O)H (условия: Hg 2+) CH3-C(O)H + 2Cu(OH)2 = CH3COOH + Cu2O + 2H2O (условия: t) CH3COOH + C2H5OH = CH3-C(O)O-C2H5 + H2O (условия: H+) CH3-C(O)O-C2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH (условия: H+) гидролиз
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