1)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:карбид кальция-ацетилен-уксусный альдегид-уксусная кислота-уксусно-этиловый эфир-этиловый спирт. Какие из превращений являются реакциями ги...

Химия

1)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:карбид кальция-ацетилен-уксусный альдегид-уксусная кислота-уксусно-этиловый эфир-этиловый спирт. Какие из превращений являются реакциями гидролиза?

Автор: Гость