постоянные признаки глагола присмотритесь и поймёте
Русский язык
постоянные признаки глагола присмотритесь и поймёте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Присмотритесь постоянные признаки:совершенный вид,возвратный,непереходный,2 спряжение. поймете постоянные признаки:совершенный вид,1 спряжение,невозвратный,переходный.
Гость:
постоянные признаки глагола присмотритесь: 2 спряжение,совершенный вид,непереходный,возвратный разряд. постоянные признаки глагола поймёте: 1 спряжение,совершенный вид,переходный,невозвратный разряд.
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