сторона одного квадрата на 3см больше стороны другого Найти стороны квадрата если сумма их площадей =317см2 ответ11 и14см

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сторона одного квадрата на 3см больше стороны другого Найти стороны квадрата если сумма их площадей =317см2 ответ11 и14см

Автор: Гость