сторона одного квадрата на 3см больше стороны другого Найти стороны квадрата если сумма их площадей =317см2 ответ11 и14см
Алгебра
сторона одного квадрата на 3см больше стороны другого Найти стороны квадрата если сумма их площадей =317см2 ответ11 и14см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пусть x см - сторона одного квадрата Тогда (x+3) см - сторона другого кв. Т.к. по условию задачи сумма площадей квадратов равна 317 см^2, то составим уравнение: x^2+(x+3)^2=317 2x^2+6x-308=0 x^2+3x-154=0 D(дискриминант)=9+4*154=625=25^2 x1=11 x2<0 11см - сторона одного квадрата 2)11+3=14(см)-сторона другого квадрата
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