Какое слово не является однокоренными со всеми остальными?А)речь               Б)нарекание            В)прорицательГ)речка             Д)изречение         

Русский язык
Какое слово не является однокоренными со всеми остальными?А)речь               Б)нарекание            В)прорицательГ)речка             Д)изречение         
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
г)речка. Всё остальное связано между собой и происходит от слова речь)))
Гость:
речка  осталные все однокоренные
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