Какое слово не является однокоренными со всеми остальными?А)речь Б)нарекание В)прорицательГ)речка Д)изречение
Русский язык
Какое слово не является однокоренными со всеми остальными?А)речь Б)нарекание В)прорицательГ)речка Д)изречение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
г)речка. Всё остальное связано между собой и происходит от слова речь)))
Гость:
речка осталные все однокоренные
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