Укажите признаки, которые наиболее опасны для межконфессинальных отношений.

География
Укажите признаки, которые наиболее опасны для межконфессинальных отношений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предваряя правовой анализ обсуждаемых сегодня проблем хотелось бы отметить, что любые попытки распространения идей и взглядов, подрывающих доверие и уважение к определенному вероисповеданию, а также вызывающих неприязнь и другие отрицательные чувства по отношению к образу жизни, религиозным обрядам, посягают на честь и достоинство граждан, их конституционные права и свободы, которые должны защищаться всеми членами общества, вне зависимости от их отношения к религии. Поэтому одним из путей предотвращения конфликтов на религиозной почве является гармонизация государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений силами государства, широкой общественности и самих религиозных организаций.
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