мне нужно сочинение по повести М.А.Булгакова "Собачье сердце" до 21:00 срочно

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Творчество Булгакова — вершинное явление русской художественной культуры XX века. Трагична судьба Мастера, лишенного возможности быть напечатанным, услышанным. С 1927 по 1940 год Булгаков не увидел ни одной своей строчки в печати. Михаил Афанасьевич Булгаков пришел в литературу уже в годы Советской власти. Он испытал все сложности и противоречия советской действительности тридцатых годов. Детство и юность его связаны с Киевом, последующие годы жизни — с Москвой. Именно в московский период жизни Булгакова была написана повесть “Собачье сердце”. В ней с блестящим мастерством и талантом раскрыта тема дисгармонии, доведенной до абсурда благодаря вмешательству человека в вечные законы природы. В этом произведении писатель поднимается на вершину сатирической фантастики. Если сатира констатирует, то сатирическая фантастика предупреждает общество о грядущих опасностях и катаклизмах. Булгаков воплощает свою убежденность в предпочтительности нормальной эволюции перед насильственным методом вторжения в жизнь, он говорит о страшной разрушительной силе самодовольного агрессивного новшества. Эти темы вечны, и они не утратили своего значения и теперь. Повесть “Собачье сердце” отличается предельно ясной авторской идеей: свершившаяся в России революция явилась не результатом естественного духовного развития общества, а безответственным и преждевременным экспериментом. Поэтому страну необходимо возвратить в ее прежнее состояние, не допустив необратимых последствий такого эксперимента. Итак, посмотрим на главных героев “Собачьего сердца”. Профессор Преображенский — демократ по происхождению и убеждениям, типичный московский интеллигент. Он свято служит науке, помогает человеку, никогда не навредит ему. Гордый и величественный, профессор Преображенский так и сыплет старинными афоризмами. Будучи светилом московской генетики, гениальный хирург занимается прибыльными операциями по омоложению стареющих дам. Но профессор задумывает улучшить саму природу, он решает посоревноваться с самой жизнью, создать нового человека, пересадив собаке часть человеческого мозга. Так на свет появляется Шариков, воплощающий в себе нового советского человека. Каковы же его перспективы развития? Ничего впечатляющего: сердце бродячей собаки и мозг человека с тремя судимостями и ярко выраженной страстью к алкоголю. Вот то, из чего должен развиться новый человек, новое общество. Щас отправлю продолжение,.....