Пожалуйста найдите три решения неравенства 9/10 меньше х меньше 1
Математика
Пожалуйста найдите три решения неравенства 9/10 меньше х меньше 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/10=0,9 х=0.91; 0,92; 0,93 и т.д до 0.99
Гость:
9/10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
заряд ядра атома цинка равен 4,8*10 Кл . Определите потенциал электрического поля ,созданного ядром цинка,на расстоянии 10 нм
Математика
реши уравнением! В несколько овощьных ларьков привезли 150кг овощей, поровну в каждый.Когда в одном ларьке было продано 20 кг овощей,там осталось е...
Геометрия
Точки M и N лежат на сторонах AC и BC треугольника АВС соответственно AC = 16, BC= 9, CN= 9, CM = 12.Док. MN||AB