Пожалуйста найдите три решения неравенства 9/10 меньше х меньше 1

Математика
Пожалуйста найдите три решения неравенства 9/10 меньше х меньше 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/10=0,9   х=0.91; 0,92; 0,93 и т.д до 0.99
Гость:
9/10
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