От одной станции одновременно в противоположных вышли два поезда, один из которых шел со скоростью 62 км/ч. Через 5 часов расстояние между ними было 630 км. Чему ровна скорость второго поезда?

Математика
От одной станции одновременно в противоположных вышли два поезда, один из которых шел со скоростью 62 км/ч. Через 5 часов расстояние между ними было 630 км. Чему ровна скорость второго поезда?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62*5=310 (расстояние которое прошел 1-ый поезд) 630-310=320 (расстояние которое прошел 2-ой поезд) 320/5=64 скорость второго поезда. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
проведите морфологический разбор слов: завываньем, мал за-то, ночью, видно, которой.
Ответить
Геометрия
На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки D и E соответственно Докажите, что если угол BED = углу BCA , то угол BDE= углу BAC
Ответить
Математика
За два часа саолёт проетел 1020 км. За первый час он пролетел 8\9 того пути, которы протел за второй часю Сколько километров проетел амолёт за кажд...
Ответить
Русский язык
5 предложений с деепричастиями
Ответить
Русский язык
Составить текст по плану: 1.Скоро прилетят птицы. 2.Работа в мастерской. 3.Новоселы.
Ответить