От одной станции одновременно в противоположных вышли два поезда, один из которых шел со скоростью 62 км/ч. Через 5 часов расстояние между ними было 630 км. Чему ровна скорость второго поезда?
Математика
От одной станции одновременно в противоположных вышли два поезда, один из которых шел со скоростью 62 км/ч. Через 5 часов расстояние между ними было 630 км. Чему ровна скорость второго поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62*5=310 (расстояние которое прошел 1-ый поезд) 630-310=320 (расстояние которое прошел 2-ой поезд) 320/5=64 скорость второго поезда.
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