От одной станции одновременно в противоположных вышли два поезда, один из которых шел со скоростью 62 км/ч. Через 5 часов расстояние между ними было 630 км. Чему ровна скорость второго поезда?

Математика

От одной станции одновременно в противоположных вышли два поезда, один из которых шел со скоростью 62 км/ч. Через 5 часов расстояние между ними было 630 км. Чему ровна скорость второго поезда?

Автор: Гость