За два часа саолёт проетел 1020 км. За первый час он пролетел 8\9 того пути, которы протел за второй часю Сколько километров проетел амолёт за каждый час полёта ?

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Пусть путь, который пролетел самолет за второй час- х км, тогда за первый час самолет пролетел 8\9х км, а всего за 2 часа самолет пролетел 1020 км. Составим уравнение: х+8\9=1020км 1целая 8\9*х=1020 17\9х=1020км х= 1020:17\9 х=540 км- пролетел самолет за второй час 1020км-х=1020-540=480км-пролетел самолет за первый час