За два часа саолёт проетел 1020 км. За первый час он пролетел 8\9 того пути, которы протел за второй часю Сколько километров проетел амолёт за каждый час полёта ?

Математика
За два часа саолёт проетел 1020 км. За первый час он пролетел 8\9 того пути, которы протел за второй часю Сколько километров проетел амолёт за каждый час полёта ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть путь, который пролетел самолет  за второй час- х км, тогда за первый час самолет пролетел  8\9х км, а всего за 2 часа самолет пролетел 1020 км. Составим уравнение:  х+8\9=1020км 1целая 8\9*х=1020 17\9х=1020км х= 1020:17\9 х=540 км- пролетел самолет за второй час 1020км-х=1020-540=480км-пролетел самолет за первый час 
Гость:
1) 1+ 8/9=1ц.8/9=17/9  пути 2)1020: 17/9=540(км)-за первый час 3) 1020- 540=480(км)-за второй час
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