Назовите слова, образованные приставочно-суффиксальным способом: переплавка, обогреватель, совладелец, созвучие, пододеяльник, прорубь, подмастерье, завоеватель. Замените диалектные слова общеупотребительными: рябуха, землянуха...

Русский язык
Назовите слова, образованные приставочно-суффиксальным способом: переплавка, обогреватель, совладелец, созвучие, пододеяльник, прорубь, подмастерье, завоеватель. Замените диалектные слова общеупотребительными: рябуха, землянуха, певун, серники, сутемень.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переплавка,пододеяльник.     рябуха-курица землянуха-дом певун-певец серники-пироги сутемень-темнота
Гость:
переплавка, пододеяльник, завоеватель, обогреватель   рябуха- рябина землянуха- земляника  певун- певец или соловей  серники-сарняки  сутемень- суета 
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