1) Владимиро-Суздальское княжество 2) Новгородская земля 3) Галицко-Волынское княжество перечислить их: 1. Географическое положение. 2. Прирдно-климатические условия. 3. Основные городские центры. 4. Знания населения. 5. Полити...

Обществознание
1) Владимиро-Суздальское княжество 2) Новгородская земля 3) Галицко-Волынское княжество перечислить их: 1. Географическое положение. 2. Прирдно-климатические условия. 3. Основные городские центры. 4. Знания населения. 5. Политические особености.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Северо-Восточная Русь 10—13 вв., в междуречье Оки и Волги. Ростов, Белозерск, Ярославль, Муром, Суздаль. обработка железа и других металлов, гончарное производство, строительное дело и др. 2.В период наибольшего развития доходила до Белого моря и на востоке распространялась за Уральские горы. Охватывала почти весь современный северо-запад России.  
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