1) Владимиро-Суздальское княжество 2) Новгородская земля 3) Галицко-Волынское княжество перечислить их: 1. Географическое положение. 2. Прирдно-климатические условия. 3. Основные городские центры. 4. Знания населения. 5. Полити...

Гость: Гость:

1.Северо-Восточная Русь 10—13 вв., в междуречье Оки и Волги. Ростов, Белозерск, Ярославль, Муром, Суздаль. обработка железа и других металлов, гончарное производство, строительное дело и др. 2.В период наибольшего развития доходила до Белого моря и на востоке распространялась за Уральские горы. Охватывала почти весь современный северо-запад России.