В прямоугольном треугольнике АВС угол С -90 градусов ,АВ = 20 ,ВС= 10 .найти угол А  

Гость: Гость:

т.к, AB гипотенуза треугольника, а BC катет лежащий на против угла А. То по теореме, я точно не помню с какого она класса. Но она есть. Катет лежащий напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы. Так вот, AB гипотенуза = 20, а BC это будет гипотенуза пополам, т.е данные нам 10. Угол = 30. Стоит учесть что в этой задаче важен чертеж. Если неправильно начертишь то неправильно всё будет. Тут AB будет гипотенузой.