В прямоугольном треугольнике АВС угол С -90 градусов ,АВ = 20 ,ВС= 10 .найти угол А
Математика
В прямоугольном треугольнике АВС угол С -90 градусов ,АВ = 20 ,ВС= 10 .найти угол А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 градусов 20/синус 90 = 10/sin угла при вершине А отсюда синус угла равен 1/2 а это 30 градусов
Гость:
т.к, AB гипотенуза треугольника, а BC катет лежащий на против угла А. То по теореме, я точно не помню с какого она класса. Но она есть. Катет лежащий напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы. Так вот, AB гипотенуза = 20, а BC это будет гипотенуза пополам, т.е данные нам 10. Угол = 30. Стоит учесть что в этой задаче важен чертеж. Если неправильно начертишь то неправильно всё будет. Тут AB будет гипотенузой.
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