Два каменщика могут выложить стену за 6 часов. Через три часа после начала работы второй каменщик получил травму и ушел, после чего первый закончил работу за 4 часа.Сколько часов потребовалось бы для того, чтобы выложить стену ...

Алгебра

Два каменщика могут выложить стену за 6 часов. Через три часа после начала работы второй каменщик получил травму и ушел, после чего первый закончил работу за 4 часа.Сколько часов потребовалось бы для того, чтобы выложить стену второму каменщику, если бы он не получил травму и работал один?

Автор: Гость