Два каменщика могут выложить стену за 6 часов. Через три часа после начала работы второй каменщик получил травму и ушел, после чего первый закончил работу за 4 часа.Сколько часов потребовалось бы для того, чтобы выложить стену ...
Алгебра
Два каменщика могут выложить стену за 6 часов. Через три часа после начала работы второй каменщик получил травму и ушел, после чего первый закончил работу за 4 часа.Сколько часов потребовалось бы для того, чтобы выложить стену второму каменщику, если бы он не получил травму и работал один?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1\6 работы делают оба каменщика за час работы 2) 3\6=1\2 работы сделали камещики за три часа работы 3) 1-1\2=1\2 работы осталось сделать 4) 1\2:4=1\8 работы делал в час первый каменщик 5) 1\6-1\8=4\24-3\24=1\24 работы в час делает второй каменщик 6) 1:1\24=24 часа - нужно было времени второму каменщику если бы он работал один и не получил травмы ответ: 24 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
определите,какое количество пировиноградной кислоты образуется из 360 г глюкозы при кликолизе у меня ответ 4. это так?
Физика
камень массой 20кг находится на высоте 100м относительно земли. Чему равна его потенциальная энергия??
Алгебра
16. На вопрос, кто из трех учащихся изучал логику, был получен следующий ответ: если изучал первый, то изучал и второй, но неверно, что если изучал...
Математика
Два автомобиля выехали одновременно из пункта А в пункт Б.Один автомобиль двигался со скоростью 250км/ч,другой 200 км/ч.Через некоторе время один а...