Два каменщика могут выложить стену за 6 часов. Через три часа после начала работы второй каменщик получил травму и ушел, после чего первый закончил работу за 4 часа.Сколько часов потребовалось бы для того, чтобы выложить стену ...

Алгебра
Два каменщика могут выложить стену за 6 часов. Через три часа после начала работы второй каменщик получил травму и ушел, после чего первый закончил работу за 4 часа.Сколько часов потребовалось бы для того, чтобы выложить стену второму каменщику, если бы он не получил травму и работал один?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1\6 работы делают оба каменщика за час работы 2) 3\6=1\2 работы сделали камещики за три часа работы 3) 1-1\2=1\2 работы осталось сделать 4) 1\2:4=1\8 работы делал в час первый каменщик 5) 1\6-1\8=4\24-3\24=1\24 работы в час делает второй каменщик 6) 1:1\24=24 часа - нужно было времени второму каменщику если бы он работал один и не получил травмы ответ: 24 часа
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