камень массой 20кг находится на высоте 100м относительно земли. Чему равна его потенциальная энергия??
Физика
камень массой 20кг находится на высоте 100м относительно земли. Чему равна его потенциальная энергия??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П = mgh=20*10*100=2^4Дж
Гость:
П = mgh=20*10*100=2^4Дж Ответ = 2/4 Дж
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