Отрезок КА - перпендикуляр к плоскости правильного треугольника АВС . Найдите расстояние между прямыми ВС и КА, если периметр треугольника равен 24см
Геометрия
Отрезок КА - перпендикуляр к плоскости правильного треугольника АВС . Найдите расстояние между прямыми ВС и КА, если периметр треугольника равен 24см
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Гость:
Если я не ошибаюсь, то нужна еще длина КА , потому что в прямоугольном треугольнике известен только один катет
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